Affitti brevi | ecco il nuovo Ddl | minimo due notti e obbligo di codice identificativo

Stretta aglidi abitazioni o stanze sulle piattaforme digitali. E' in arrivo un decreto del ministro del Turismo Daniela Santanchè che vuole regolamentare in maniera più stringente le strutture ...Arriva anche in Italia la stretta sugli. In linea con quando fatto in altri parti de mondo, ultima la città di New York, il governo si prepara a varare una normativa per disciplinare a livello nazionale i pernottamenti in ...Cosa c'è nel nuovo decreto sugli...

Airbnb, New York limita gli affitti brevi: meno case per turisti, più costi per host Il Sole 24 ORE

Maggiori adempimenti, minimum stay, imprenditorialità a partire dai 3 appartamenti. La mazzata che si prospetta per gli affitti brevi con il nuovo ddl diffuso ieri sera dal Ministero del Turismo si ab ...Il Ministero del Turismo italiano ha recentemente presentato una nuova proposta legislativa riguardante la regolamentazione degli affitti brevi nel Paese. Questa mossa segue iniziative simili adottate ...