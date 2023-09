Affitti brevi e Airbnb | la ministra Santanché vara la stretta

Arriva anche in Italia la stretta sugli. In linea con quando fatto in altri parti de mondo, ultima la città di New York, il governo si prepara a varare una normativa per disciplinare a livello nazionale i pernottamenti in ...... agli studenti e aglia lungo termine, come sta avvenendo anche a Modena, sta distorcendo anche lo stesso mercato immobiliare", conclude Assoturismo Confesercenti Modena.Stretta aglidi abitazioni o stanze sulle piattaforme digitali. E' in arrivo un decreto del ministro del Turismo Daniela Santanchè che vuole regolamentare in maniera più stringente le strutture ...

Airbnb e affitti brevi, la stretta del Governo. Ecco le nuove regole CorCom

“Nella bozza di decreto è inserito un pernottamento minimo di due notti – spiega Assoturismo Confesercenti Modena – ma lo riteniamo un periodo troppo breve per differenziare l’affitto di appartamenti ...Maggiori adempimenti, minimum stay, imprenditorialità a partire dai 3 appartamenti. La mazzata che si prospetta per gli affitti brevi con il nuovo ddl diffuso ieri sera dal Ministero del Turismo si ab ...