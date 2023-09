AEW | Wardlow pronto a tornare per “insegnare il rispetto”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’ultima apparizione diin AEW risale alla puntata inaugurale di Collision, lo scorso 17 giugno, dove perse il TNT Championship contro Luchasaurus. Da allora è stato assente dalla programmazione televisiva e non sono più emerse sue notizie. Proprio oggi l’ex campione TNT ha rilasciato una forte dichiarazione sui social che sembrerebbe alludere ad un suo imminente ritorno. Looks like I’m gonna have to play dad when I return, and teach this entire place about respect—(@Real) September 7, 2023 Sebbene non abbia specificato il significato dietro al suo messaggio, si potrebbe pensare ad un cambio di gimmick, o al desiderio di voler affrontare una percepita mancanza diall’interno della AEW. Senza dubbio molti fan attendono il ritorno disul ring; non ...

