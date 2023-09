AEW | Primo faccia a faccia esplosivo tra MJF e Samoa Joe | si chiude col campione al tappeto

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tutto è iniziato domenica ad All Out o forse no. Una spinta magari non notata da tutti da parte diJoe ad MJF sulla rampa mentre faceva il suo ingresso per il prossimo match, una spinta con dei forti richiami al passato di NXT diJoe, con MJF che all’epoca era solo una comparsa nella security. È bastato questo ad innescare un confronto tra i due campioni, unandato in scena stanotte a Dynamite. Il passato non si dimenticaJoe non ha perso tempo ad interrompere il promo di MJF, appena ha parlato di problemi con una persona. Tra i due subito un paio di scambi taglienti: “Sei arrivato in fretta sul ring perché hai confuso la mia theme con la musichetta del camioncino dei gelati”, “L’ultima volta che ho avuto a che fare con un ...