AEW | I Le Sex Gods ripartono con una vittoria | ma i problemi tra i due sono sempre più evidenti

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sammy Guevara sin dall’inizio della sua avventura in AEW è stato quasial fianco di Chris Jericho e il loro rapporto, tra alti e bassi, ha resistito a varie tempeste tra gelosie, insuccessi e disgregamenti di fazioni, ultima la Jericho Appreciation Society con tutti i membri che hanno abbandonato la barca tranne Sammy. Il rapporto tra i due si è però logorato nel tempo, come abbiamo visto anche la scorsa settimana nel post-All In, ma Jericho ha provato a trovare una strada comune, riformare i Le Sexe tentare la scalata ai titoli di coppia.! La scalata di Jericho e Guevara è iniziata stanotte contro degli avversari per nulla facili, gli ex ROH Tag Team Champions, gli Aussie Open. È stato un match particolare che non ha quasi mai visto Sammy Guevara ...

Chris Jericho e Sammy Guevara hanno affrontato gli Aussie Open a AEW Dynamite, andiamo a vedere chi ha avuto la meglio. Le Sex Gods si riuniscono, nonostante i recenti dissapori, e lo fanno per ...