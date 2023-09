AEW | Darby Allin elogia Nick Wayne a telecamere “spente”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Com’è noto, è stato indetto un torneo per decretare il nuovo sfidante al titolo mondiale AEW. In uno dei due match ad eliminazione del torneo durante Dynamite,ha avuto ragione sul giovane, passando di diritto allo step successivo. Riguardo quest’ultimo, c’è un malcelato scetticismo sulla sua tenera età, 18 anni, e sulla circostanza che seppur così “in erba” si stia già esibendo in una Major come la All Elite. Nel post-match, quando oramai la trasmissione televisiva si era conclusa,ha voluto prendere il microfono in mano per dire la sua a riguardo. “Questa è la sua casa” “ha solo 18 anni” ha esordito lo skater più famoso nel mondo del pro-Wrestling, “e se qualcuno ha un problema con la sua presenza qui ad una così tenera età, credo che lui ...

AEW's Grand Slam Title Eliminator Tournament kicked off on Wednesday's "Dynamite," and will continue this weekend with matches on "Rampage" and "Collision." ...AEW revealed the brackets for the Grand Slam World Title Eliminator Tournament, with the first names having advanced on Dynamite.