Aeroporto | assegnati 75 milioni di lavori | si ampliano l’aerostazione e il piazzale

(Di giovedì 7 settembre 2023) LE GARE. I due cantieri a raggruppamenti bergamaschi: Artifoni e Milesi già all’opera sulla pista e sui raccordi. A Milesi insieme a Effeci e Termotecnica Sebina il terminal: 14.600 metri quadri pronti per le Olimpiadi 2026.

Aeroporto, assegnati 75 milioni di lavori: si ampliano l'aerostazione ... L'Eco di Bergamo

PESCARA – I problemi dello scalo aereo di Pescara sono al centro di una nota dei sindacati confederali al presidente della Regione, Marco Marsilio, con una richiesta di incontro. “Signor Presidente, ...Pescara. Aeroporto d'Abruzzo, i sindacati chiedono un incontro con il presidente Marsilio. La richiesta riguarda un incontro urgente sulle problematiche ...