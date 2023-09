Aeronautica Militare | Cambio di Comando al 22° Gruppo DAMI

(Di giovedì 7 settembre 2023): Il Tenente Colonnello Marco Manganelli subentra al Tenente Colonnello Francesco Santucci. Giovedì 07 settembre, presso il 22°D.A.M.I. sito in Giugliano in Campania (NA), si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Ten. Colonnello Francesco Santucci, Comandante uscente ed il Ten. Colonnello Marco Manganelli, Comandante subentrante. Colonnello Maurizio Moscato con il Ten. Col. Santucci e il Ten. Col. ManganelliLa cerimonia, presieduta dal Colonnello Maurizio Moscato, Comandante del Reparto Difesa Aerea Missilistica Integrata presso il, si è svolta alla presenza del Sindaco di Giugliano in Campania Dott. Nicola Pirozzi, del Vescovo di Pozzuoli ed Ischia, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Carlo Villano, dei ...

... la Pattuglia acrobatica nazionale sorvolerà di nuovo il capoluogo lombardo, lunedì 11 settembre 2023, alle 10.45 circa, salvo variazioni, per l'iniziativa"L'ringrazia l'Italia", ...L'evento va ad inserirsi nel fitto calendario di appuntamenti organizzati dall'per celebrare i suoi primi 100 anni di vita. Sabato 9 settembre, l'aeroportodi Linate ...Dopo il volo di test effettuato con successo a maggio, a fine giugno Virgin ha portato nello spazio l'equipaggio italiano formato da due componenti dell'e uno scienziato del CNR. ...

Centenario dell'Aeronautica Militare, il 51esimo Stormo di Istrana apre le porte ai cittadini. Il comandante: ilgazzettino.it

Sabato 9 e domenica 10 settembre a Hermosillo, in Messico, si disputerà la Finale di Coppa del Mondo dell'arco olimpico e del compound. L'unico italiano qualificato alle sfide in centroamerica è Mauro ...Cinque nuovi ingressi per l’atletica nel Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. A indossare la nuova maglia sarà la medaglia d’oro delle Universiadi di Chengdu Alice Muraro (400hs), in arrivo dall ...