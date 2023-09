Aerei | domani sciopera il personale di terra per il contratto Ita cancella 30 voli

(Di giovedì 7 settembre 2023) La Cub Trasporti, e altre organizzazioni sindacali di base, hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il comparto aereo-aeroportuale-indotto per venerdì prossimo, 8 settembre 2023, che coinvolgerà ildi. L'astensione dal lavoro è per il rinnovo delatteso da sei anni. I sindacati contestano le proposte «di aumenti salariali inadeguati, l’aumento dell’orario...

