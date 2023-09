Adesso anche fare sport è diventato un lusso | “Corsi e attrezzature alle stelle | costi aumentati del 15 | 9% rispetto al 2022”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Non solo bollette, prodotti alimentari e materiale scolastico: il caro prezzi colpisceil mondo dello. “L’Onf, che è l’Osservatorio nazionale della nostra confederazione, ha monitorato le rette deie delledelle varie disciplineive rilevando un aumento medio del 15,9%al“, ha denunciato Alessandro Petruzzi, presidente della Federconsumatori dell’Umbria, come riportato dal quotidiano La Nazione. A quanto emerge dal monitoraggio dell’Onf, per praticare il nuoto – la disciplina più costosa – servono in media 1.054 euro l’anno, considerando il costo del corso (969 euro per una frequenza di due volte alla settimana), più quello dell’equipaggiamento (costume e occhialini). Il tennis richiede invece una spesa di 962 euro ...