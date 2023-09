Chi pensava che quello sarebbe stato il loroai fan, si dovrà ancora una volta ricredere, ... di conseguenza, tutto il genere umano (o quasi) era chiuso in casa per via dei. In seguito, ...... per direal programma che ha condotto per ben 15 anni. Barbara ha parlato di come è nato il ... anche durante il periodo del. Il rammarico più grande di Barbara e di non aver potuto ...Si sfoga sui social dopo l'a Pomeriggio5, il programma di Videonews che adesso - da settembre - condurrà Myrta Merlino (...di produzione che era una cattedrale nel deserto durante i, per ...

Addio lockdown, ora il virus sarà trattato come un’influenza. Ipotesi vaccini a pagamento Il Foglio

Se n’è andato in punta di piedi. Da galantuomo com’era. In silenzio. E' morto, all’ospedale di Chieti, il primo settembre scorso Mario Micozzi, docente di italiano, romanziere, giornalista, saggista e ...È finita lo scorso 2 giugno, l’avventura di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, quando Mediaset l’ha silurata (senza preavviso) tagliandola fuori dai palinsesti.La conduttrice non ha accettato di buon grad ...