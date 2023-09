Adani su Napoli | “L’Era del Dominio è Finita | Ora è Tempo di Cambiamento”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Daniele, ex difensore, discute i cambiamenti nel, sottolineando l’effetto del nuovo allenatore e dei cambi di formazione. Daniele, ex difensore e ora commentatore, ha condiviso le sue riflessioni sulin un’intervista rilasciata a Bobo Tv. Secondo, il cambio di allenatore e la sostituzione di Kim con Natan potrebbero portare a una nuova era per la squadra azzurra. Cambiamenti in Panchina e in Campo “E’ lecito per ogni allenatore cambiare e dare la propria idea di calcio, quindi diamoa Garcia,” ha detto. Sottolinea che i giocatori delerano abituati a un certo stile di gioco sotto la guida di Spalletti, un stile che probabilmente non vedremo più. “I giocatori delsi divertivano, ...