Acerbi torna ad allenarsi in gruppo

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – L'Inter di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamento. Il club nerazzurro ha iniziato a scaldare i motori in vista del derby contro il Milan, in calendario sabato 18 settembre, dopo la pausa per le Nazionali. Per il club nerazzurro e per i fantallenatori giungono importanti novità dall'infermeria. La novità più serie in chiave Fantacalcio riguarda Francesco. Il difensore nerazzurro, out nelle prime tre giornate a causa di un risentimento al soleo della gamba destra, si avvicina al rientro in campo. Nella giornata di ieri, infatti, èto adcon il resto delsquadra sotto gli ordini di mister Inzaghi: sessione completa in.