Purtroppo, fu il suo via libera a consentire l'dei cinque operai, poi morti violentamente, travolti dal treno in arrivo . La linea ferroviaria, dunque, non era stata interrotta e Massa ora lo ...Per motivi di tutela della privacy, l'al documento è al momento riservato. Il documento - si legge in una nota - viene presentato oggi, durante il workshop "Salvati. Gli ebrei nascosti negli ...L'iniziativa, adlibero e senza necessità di prenotazione, fa parte del progetto Conoscere il mondo del lavoro a Russi , fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con ...

Catania, l’accesso alle Ztl delle persone con disabilità è un caso: polemica sul comune Il Fatto Quotidiano

Il sito sugli Ufo lanciato dal Pentagono sarà accessibile al personale militare o di altre agenzie del governo. Non solo: anche gli utenti civili potranno accedervi, ma non potranno postare le loro ...Il legale ha fatto richiesta di accesso agli atti per dei documenti secretati nel 1993 al sottosegretario della presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano ...