A volte ritornano | il nuovo album “Hackeny Diamonds” dei Rolling Stones 18 anni dopo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Life&People.it I, ovvero le pietre rotolanti, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno annunciato l’uscita del loro“Hackney“. La data di uscita è il 20 ottobre prossimo,ben 18dall’ultimoin studio, “A Bigger Bang” (2005), al quale ha fatto seguito la raccolta di cover “Blue & Lonesome” del 2016. La super band immortale, così ci piace chiamarla, lo ha annunciato in diretta su YouTube dall’Hackney Empire di Londra, storica venue che prende il suo nome dal quartiere della parte orientale di Londra. La scelta del titolo del disco era fra Hit and Run o Smash and Grab, ma poi la scelta è definitiva è caduta su Hackney, e come hanno spiegato Mick e Ketih, i ...

. Altrecontinuano ad essere presenti. Ci riferiamo a temi e problematiche politiche e finanziarie, che spesso fanno parte dell'attualità. Anche quando si sarebbe pensato ad una ...LONDRA " A. Altre, non se ne sono mai andati. Come nel caso dei Rolling Stones : rieccoli, gli intramontabili ottantenni, a presentare alla stampa internazionale un nuovo album, Hackney .... La moda anni '80 è protagonista sulle passerelle AI 23/24 Non ci sono più dubbi, spalline imbottite e palette dalle tonalità accese hanno confermato l'indiscrezione: la moda anni '80 ...

A volte ritornano: a ottobre nuovo vaccino COVID con antinfluenzale Aibi

Alla serata di celebrazione per il ritorno in passerella di Victoria's Secret c'erano tanti volti importanti per il brand. Guarda il video su Amica.it ...Su Instagram, Manuel Maura ha risposto alle domande dei follower ed è tornato a parlare della relazione con Francesca Sorrentino, che si è ...