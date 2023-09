Anche un modo per dire alle forze di maggioranza: dimenticate l'alla diligenza, le risorse ... ma che certo non aiutano il dialogo trae Bruxelles su dossier delicatissimi come il Patto di ......l'ex presidente Donald Trump e che ha avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'...nel corso dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia che si terrà martedì prossimo a. La ......che assiste due dei proprietari di auto che hanno presentato denuncia dopo l'dei tifosi a Ciampino per l'arrivo di Romelu Lukaku lo scorso 29 agosto, quando diversi tifosi dellasono ...

A Roma assalto ai mercatini dell’usato per combattere il caro libri, risparmi anche del 50% Orizzonte Scuola

Settembre a Roma si tinge non solo dei colori dell'autunno, ma anche di una frenetica ricerca di libri scolastici lungo il Lungotevere Oberdan.È un assalto in piana regola, che poteva finire nel peggiore dei modi. Martedì notte, in via di San Francesco a Ripa, il caos tipico dei weekend anima la strada. Le scuole stanno per riaprire, i ...