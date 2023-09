A Palermo due neonati positivi alla cocaina | la madre tossicodipendente li ha abbandonati in ospedale

(Di giovedì 7 settembre 2023) Due gemellini appena nati sono risultati. La, una donna di 32 anni con gravi problemi di tossicodipendenza, si è allontanata dall’Buccheri La Ferla diappena dopo aver partorito, senza nemmeno riconoscere i figli. Immediata la segnalazioneprocura per i minorenni, diretta da Claudia Caramanna. Lo riporta l’edizione palermitana di Repubblica. I due piccoli, un maschietto e una femminuccia, sono stati temporaneamente affidatidirezione sanitaria: se lanon tornerà, verranno dichiarati adottabili. Nel frattempo, inè partita una gara di solidarietà per i due, le cui condizioni di salute preoccupano medici e ...

Nel cuore di, una storia sconvolgente mette in luce il dramma di una madre di 32 anni, gravemente tossicodipendente, che ha abbandonatogemellini appena nati presso l'Ospedale ...Sulla scia dei fatti die Caivano , ecco le misure stringenti che rivedranno in alcuni casi ... teatro la scorsa settimana dello stupro dicugine minorenni. Il governo mette a punto un ...Non ci sono precedenti tra lecompagini. Liguri dati favoriti col segno '2' quotato mediamente 1.95. A dirigere l'incontro sarà Dario Madonia di, coadiuvato dagli assistenti Mario Pinna ...

Due sorelline violentate per anni in famiglia: "Mamma e papà sapevano" AGI - Agenzia Italia

Due gemellini appena nati sono risultati positivi alla cocaina. La madre, una donna di 32 anni con gravi problemi di tossicodipendenza, si è allontanata dall’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo ...Un camion carico di letame ha preso fuoco in contrada Mulinello ad Enna, a distanza di pochi metri dallo svincolo dell'autostrada A19 Palermo-Catania.