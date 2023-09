A Napoli ritorna Affabulazione | 119 appuntamenti gratuiti di teatro | musica | danza

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ecco il programma della rassegna “, Espressioni dellaPolicentrica”. Più di 100ad ‘ingresso gratuito’ die laboratori fino a fine novembre. Promosso dal Comune die finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “”, dopo il successo

... "Restate! Restate! E operate una rivoluzione di giustizia e di onestà! Disarmare, amare, educare" L'arcivescovo: "La vita non è solo durata ma intensità" La speranza, ...Sanzullo proverà a riportare ail titolo che manca dall'ultima vittoria del 1970 di Giulio ... A livello femminile,la vincitrice degli ultimi due anni, la francese Caroline Jouisse. Ci ...Se nel film di Martone Tommaso Ragno era l'amico rimasto, qui, con un interessante ribaltamento, diventa colui che, il protagonista della storia. Il contesto non è, ma una Genova non ...

A Napoli ritorna Affabulazione: 119 appuntamenti gratuiti di teatro ... 2a News

Champions League, le partite in chiaro su Canale 5: ecco il palinsesto deciso dalla redazione, la programmazione completa dei gironi in tv ...Nel pomeriggio del 5 settembre, è stata inaugurata la nuova stagione accademica presso la struttura dell'associazione "Pomigliano Danza" ...