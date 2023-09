(Di giovedì 7 settembre 2023)– L’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 è alle porte anche a. Presso l’istituto comprensivole attività didattiche prenderanno il via il 12 settembre, secondo il calendario deliberato da Collegio dei docenti e Consiglio d’istituto. Si partirà con l’accoglienza deglidelle classi prime della scuolaria e secondaria di primo grado. In (live.it)

...del musicista ucciso - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow 06/09/23 Fotogallery -, ... Perché suoni il corno Perché nessuno lo. Sei un gigante buono, sempre a sorreggere tutti. Tu ...

A Monreale suona la prima campanella per gli alunni del Veneziano Novelli MonrealeLive

Provincia di Palermo. Nel bagno di una modesta abitazione c’è una bimba di 9 anni. Entra il nonno, seguito dallo zio. Chiudono a chiave. E abusano a turno della piccola. Un nuovo caso ...'Mio zio ha qualche problema con me e anche mio nonno. Era una giornata come questa e io stavo dormendo. La nonna non c'era...'. Comincia così il drammatico racconto della ragazzina oggi... Leggi tutt ...