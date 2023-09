A Cinderella Story | la trama del film

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ladi Adel 2004, ripropone la celebre fiaba di Cenerentola ambientandola in tempi recenti; Sam Montgomery vive con la perfida matrigna Fiona e le sue due insopportabili sorellastre. Un giorno, la ragazza incontra online un affascinante quarterback Nei panni dei due protagonisti l’attrice ed ex cantante Hilary Duff e l’attore Chad Michael Murray. La giovane Sam Montgomery (Hilary Duff), dopo la morte del padre Hal, vive con la matrigna Fiona, una donna arida e perfida che sfrutta la ragazza vessandola in ogni occasione. Le due sorellastre Gabriella e Brianna sono altrettanto cattive. Anche a scuola la situazione non è così rosea, visto che Sam trascorre le giornate solitaria e senza amici. L’unico conforto è dato dalla corrispondenza via chat e sms che ha intrapreso con un misterioso ...

La Coolidge, star dei film per teenagers A Cinderella Story e La rivincita delle bionde, è diventata famosa anche per il suo fisico prorompente e per il suo particolare rapporto con la bilancia.

