(Di giovedì 7 settembre 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Questo è il racconto di un viaggio adell'Eastern &al, ildella giungla: siamo saliti a Singapore, poi Thailandia, Malesia e infine la magica Birmania, vicino al celebre campo di prigionia giapponese che ha ispirato il film Il ponte sul fiume Kwai , un luogo della memoria di cui in questi giorni ricorre l'anniversario di 80 anni

... il ministero della difesa francese rilasciò il diario didella portaerei Clemenceau, partecipante alla esercitazione Nato in corso nel periodo precedente e successivo al disastroDc9 ......una barca a vela grazie alla presenza di boe acustiche e dispositivi diin grado di indicare la giusta rotta ai velisti. Da qui l'idea di offrire la possibilità di avvicinarsi al mondomare ...... fermato adella sua auto nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in ... In via Emilio Macro, zona Alessandrino, i CarabinieriNucleo Operativo della Compagnia Roma ...

A bordo del treno Orient Express Vanity Fair Italia

Il capitano di vascello, originario di Torre del Lago, era il comandante dell’ammiraglia della Regia Marina. Adonella, con il marito e il figlio sabato saranno sulla Cavour insieme al Capo dello Stato ...Intervistare Ernst Knam vuol dire salire a bordo di una barca che sai da dove parte e non sai ... Il tutto condito dall'intelligenza e dall'ironia di un professionista del cioccolato che, al di là di ...