8 settembre 1943 | l' armistizio e la tragedia dei militari

(Di giovedì 7 settembre 2023) Da Panorama del 20 novembre 2003 - di Elena Aga Rossi La sera dell'8veniva annunciata la firma dell'tra l'Italia e gli angloamericani. La popolazione si riversò nelle piazze per festeggiare la fine della guerra, senza rendersi conto che stava iniziando un periodo ancora più traumatico: l'occupazione tedesca. La storia dell'tra l'Italia e le potenze alleate è ancora poco conosciuta. Pietro Badoglio, il massimo responsabile del crollo dell'esercito seguito all'annuncio dell', per coprire le proprie colpe accusò gli angloamericani di aver anticipato l'annuncio dell'. In realtà, gli angloamericani durante i negoziati si rifiutarono di indicare la data dell'annuncio, perché doveva coincidere con l'inizio dello sbarco a Salerno. ...