16enne ucciso dalla polizia in una banlieue E Parigi manda lo squadrone anti proteste

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un ragazzo di 16 anni è morto in uno scontro tra la sua moto e un mezzo dellaa Elancourt (Yvelines).: "Indagini in corso. Mantenere la calma"

A ritrovare i corpi dei due, il figliodella coppia, rientrato a casa dopo un paio di giorni. 28 LUGLIO, POZZUOLI (NAPOLI) - Antonio Di Razza ha primala moglie Angela Gioiello , poi, ...La morte delarriva a poco più di due mesi da quella di Nahel M ., 17 anni,a Nanterre (Hauts - de - Seine) da un agente di polizia durante un controllo stradale il 27 giugno. Le ...Il, è stato inizialmente rianimato dai servizi di emergenza e poi portato in ospedale ma è ... La morte di questo adolescente arriva a poco più di due mesi da quella di Nahel M., 17 anni,...

Napoli, in corteo per il giovane musicista ucciso da un 16enne Il Manifesto

Il ragazzo non ha rispettato l’alt della polizia e si è dato alla fuga con una moto da cross. Inseguito, si è schiantato con un’altra auto delle forze dell’ordine.Per due volte non si era fermato ai controlli delle autorità nell’area periferica di Elancourt. Forse stava partecipando a una gara di velocità non autorizzata. Arrestati due agenti ...