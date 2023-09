Zuppa di Porro 6 settembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 settembre 2023)di. Il video della strage di Brandizzo che parla chiaro, ma per Landini è colpa della politica: roba da matti. La sinistra che non ama la polizia a Caviano, stessa merce. Stasera vertice maggioranza su finanziaria: per Repubblica sono divisi, per il Messaggero c’è l’intesa. Carmelo Caruso e le sue paginate sulla tv, da far morire dal ridere obiettivamente, sul Foglio. Non ci posso credere oggi Gramellini diventa allenatore di Pallavolo e dice che mettere Egonu in panchino è stato uno scandalo: e basta dice con questa idea del gioco di sqaudra. Oggi la Verità apre su sgooppone di Mario Giordano e su minacce ecoteppisti: ti vedremo Mario questa sera perche sei numero uno. Toc toc ieri la Verità consigliava di non vedere quarta rep ma presa diretta. Il farmaco contro l’obesità fa crescere il pil danese e la società vale più di lvmh. Amato ...