Zuliani | “Circolano già gli aiutini alla Juventus Il solito giochino che fa sparire i numerosi episodi contro”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il giornalista Claudiosi è soffermato sull’inizio di stagione dellae sui presunti ‘’ arbitrali. Claudio, opinionista di TuttoJuve, ha analizzato l’inizio di stagione dellasoffermandosi su alcune polemiche arbitrali. Secondosul web starebbero già circolando delle tabelle che evidenziano presuntiarbitrali a favore dei bianconeri, facendo peròglicontrari. Laè in ritardo rispetto alle milanesi, che hanno lavorato molto sul mercato. “Il Napoli resta la favorita, ma deve fare i conti con l’incognita allenatore”, ha dichiarato. “Vige ancora il motto ‘per carità di Dio che non aiuti la Juve’, come dimostrano gli ...