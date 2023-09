Zoe Cristofoli | “Un altro compleanno è finito | ricordate di dire a chi amate…”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il post di lady Hernandez: "Anche oggi finisce un: lo aspetti tanto e poi passa in un soffio, un po’ come gli anni"

L'atleta domenica 27 agosto, a ora di pranzo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram " 4,3 milioni di follower che si aggiungono a quelli della sua compagna, influencer di moda 26enne ...Chiara Nasti elo scelgono in oro giallo (8.800 euro) e lo abbinano al Love . Wanda Nara esagera e ne indossa due versioni con pavé di diamanti: uno costa 53mila euro , l'altro ben ...Sono passati circa dieci mesi dalla rapina nell'abitazione di Theo Hernandez e della compagna. Nonostante il tempo trascorso, il terribile avvenimento ha certamente cambiato il modo di vivere della coppia e del figlio Theo Jr . Ora, per il terzino, sta per iniziare un'altra ...

Lady Hernandez, la zip va giù: compleanno rovente Spazio Milan

Zoe Cristofoli, fidanzata del terzino spagnolo in forza al Milan, ha festeggiato il suo compleanno: foto da capogiro ...Zoe Cristofoli, splendida compagna del terzino sinistro del Milan Theo Hernandez, ha scatenato i suoi fan pubblicando uno scatto molto sexy ...