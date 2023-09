Ziliani punge il Napoli | “Favoriti per lo scudetto | ma hanno un problema serio”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Claudio Zuliani, noto giornalista e tifoso della Juventus, ha parlato dele del suo allenatore Rudi Garcia. CALCIO. Claudio Zuliani, giornalista e tifoso juventino, nel suo ultimo editoriale su TuttoJuve ha fatto il punto sul campionato di Serie A soffermandosi in particolare suldi Rudi Garcia. Secondo Zuliani, nonostante un mercato immobile, la Juventus rimane competitiva grazie anche ad Allegri che conosce bene l’ambiente: “Il vantaggio di Allegri, oltre che conoscere a memoria ambiente e giocatori, è quello di poter lavorare per tutta la settimana anche se non lo ammetterà mai, nemmeno sotto tortura”. Tuttavia le milanesi, cheinvestito molto sul mercato, sembrano più pronte: “Il terreno di gioco in genere è nostro amico e non mente ma appare evidente dopo le prime 3 partite che i ...