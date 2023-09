Zambrino | A D R Intesa | «Il contributo degli enti di mediazione | supporto giudiziario e importante spinta per il benessere sociale»

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Lacivile, quale strumento di risoluzione delle controversie, contribuire a una giustizia più efficiente e rapida promuovendo la pace e l’armonia. Roma, 6 settembre 2023.La questione della giustizia in Italia è complessa e articolata, specialmente nel contesto della giustizia civile. Gli effetti negativi derivanti dall’arretrato e dai tempi prolungati hanno conseguenze significative sull’economia, sull’efficienza e sulla reputazione complessiva del sistema. Una giustizia efficiente e tempestiva rappresenta un fattore essenziale per promuovere la crescita del Paese. «In questo contesto, l’apportodicivile all’interno del sistemaassume un’importanza primaria e incide in modo significativo sulla società e sull’efficienza globale ...