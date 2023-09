(Di mercoledì 6 settembre 2023) A Lione è stato fatto il punto sull’epidemiologia del batterio responsabile della distruzione degli ulivi, in Salento e non solo

Xylella: nanotecnologie e peptidi, così ora si tenta di contenere la sua diffusione WIRED Italia

A Lione s'è fatto il punto sull’epidemiologia del batterio responsabile della distruzione degli ulivi, in Salento e non solo: a quanto pare è diminuita l’efficacia della sputacchina come vettore, e in ...Da quando è arrivata nel Salento, nel sud della Puglia, la Xyllela fastidiosa ha ucciso 21 milioni di piante d’ulivo ...