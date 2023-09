Xiaomi Watch S3 | rivelate le specifiche della batteria prima del lancio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Grazie alla gentil concessione del noto tipster cinese Digital Chat Station, sono emerse su Weibo letecniche delloS3, ossia il quarto smartdiserie S annunciato a dicembre 2022 ed il cuiè previsto per la fine del 2023. Il produttore cinese è pronto ad immettere sul mercato il successore delS2. Stando allecondivise da DCS, il prossimoS3 disporrà di un display OLED di forma circolare, dotato di frequenza di aggiornamento adattiva e potrà contare su unada 520mAh. I dettagli condivisi dal tipster rivelano anche che lo smartavrà il supporto per la connettività 4G, le ...

