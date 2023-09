Xbox Series e One | Nuovo aggiornamento ricco di novità

(Di mercoledì 6 settembre 2023) È un giorno di festa per i giocatori didi tutto il mondo. Con l’attesissimo lancio di Starfield all’orizzonte, Microsoft ha deciso di sorprendere la sua community con undi funzionalità per le consoleXS e One, previsto per settembre. Questopromette di trasformare radicalmente l’esperienza di gioco e l’interfaccia utente, portando una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che faranno la felicità di tutti gli appassionati di videogiochi. Stream su Discord: Condividi le Tue Epiche Avventure con Gli Amici Tra lepiù entusiasmanti, spicca la possibilità di trasmettere il proprio gameplay direttamente su Discord. Questa funzionalità, in fase di test nelle settimane precedenti con i membri del programma ...

(NASDAQ: EA) introduces EA SPORTS™ WRC , the official game of the FIA World Rally Championship, for PlayStation®5,X - S and PC via EA App , Epic Store, and Steam. Developed by ...NBA 2K24 sarà disponibile l'8 settembre per PlayStation 5 e PlayStation 4,X - S eOne, Nintendo Switch e PC.Il gioco, costruite sulle fondamenta della serie DiRT Rally , sarà disponibile su PS5,X/S e PC a partire dal 3 novembre, con la possibilità di giocare con tre giorni d'anticipo previo ...

Quantum Error è in condizioni "inaccettabili" su Xbox Series S, e la colpa sarebbe dei limiti della console IGN ITALY

Rivelano che sia PC (Steam) che Xbox Series S / X hanno "superato di gran lunga" oltre un milione di giocatori da quando il periodo di accesso anticipato è iniziato il 1 ° settembre. Solo le persone ...Star Wars Jedi: Survivor è chiaramente partito malamente, ma coi recenti aggiornamenti Electronic Arts e Respawn Entertainment han saputo porre rimedio, andando a migliorare radicalmente l' ...