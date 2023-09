Xbox Game Pass | grosse sorprese tra i giochi di settembre 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In questo nostro articolo vi presentiamo la selezione dei prossimiche entreranno a far parte diMicrosoft ha annunciato la prossima serie diin arrivo super console, PC eCloud Gaming. Gris (Cloud, Console e PC) si unisce alla selezione oggi, prima di Starfield (Cloud, PC eSeries XS) il 6. Solar Ash (Cloud, Console e PC) seguirà il 14e Lies of P (Cloud, Console e PC) arriverà il 19. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ...

Microsoft ha annunciato i nuovi videogiochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di settembre, attesi con impazienza da decine di milioni di giocatori. Il mese più caldo dell'anno si apre con GRIS , l'ottimo platform di Nomada Studio e Devolver ...

In questo nostro articolo vi presentiamo la selezione dei prossimi giochi che entreranno a far parte di Xbox Game Pass a settembre 2023.Il giorno più atteso dai fan iscritti a Xbox Game Pass è finalmente giunto: da oggi 6 settembre è ufficialmente possibile scaricare gratuitamente Starfield, in occasione del suo day one ufficiale.