Xavi Simons | «Addio al PSV? era meglio fare un passo avanti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 settembre 2023), giocatore del Lipsia, ha parlato del suoale della sua decisione di andare in prestito in Germania, giocatore del Lipsia, ha parlato del suoale della sua decisione di andare in prestito in Germania. PAROLE – «Van Nistelrooy se n’è andato e sono sorti dei dubbi. Ci ho pensato attentamente con mia madre, mio ??fratello e il mio agente e la conclusione è stata che per me eraun. Van Nistelrooy è colui che mi ha portato a raggiungere questi risultati, ha sempre avuto fiducia in me. Dovremmo tutti lavorare con qualcuno così da giovani. Ma anche se avesse continuato, non so se sarei rimasto. C’erano già stati ...