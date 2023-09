WWE Payback 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La WWE propone un PLE di transizione, privo di molte delle sue stelle di maggior lucentezza dopo una decina di giorni davvero bui, in termine di dolorose dipartite. Sarà riuscitoa divertire, distrarre, intrattenere? Ci sono stati dei risvolti importanti derivanti da questo PLE oppure possiamo archiviarlo come “Super Houseshow”? Brace yourselves guys, let’s begin! i I ONE ON ONE MATCH Becky Lynch vs Trish Stratus in a Steel Cage Match (20:00) Abbiamo assistito al culmine di una faida lunghissima, articolata, multistrato. E’ abbastanza raro che il picco, la fine di un percorso corrisponda con il suo climax in termini di storia e qualità del lottato: beccare il momento giusto è come cogliere un frutto senza poterlo tastare, sperando di potersi rifare la bocca con dolcezza e succulenza facendo affidamento solo sulla vista. E boy oh boy, possiamo ...