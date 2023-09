...nipponica che celebra assieme alle altre componenti della stable Damage CTRL Bayley eKai (... le nostre interviste alle stelle dellaNessuno sembra poter fermare Gunther La combinazione ......nipponica che celebra assieme alle altre componenti della stable Damage CTRL Bayley eKai (... le nostre interviste alle stelle dellaNessuno sembra poter fermare Gunther La combinazione ...

WWE: Dakota Kai gela i fan, ecco quando è previsto il suo ritorno sul ring Zona Wrestling

Former WWE Women's Tag Team Champion Dakota Kai provided a timeline for her recovery from major knee surgery that has kept her away from in-ring action.Kai underwent surgery in May to repair a torn ACL. While streaming on Twitch on Monday night, Kai was asked when she will be able to wrestle again. Kai said she doesn't expect to be back in action ...