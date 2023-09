WWE | Becky Lynch tra una settimana sarà ad NXT in cerca dell’unico titolo che le manca

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I passaggi dal main roster ad NXT non sono più una novità da diverso tempo, temporaneamente o in maniera più o meno definitiva sono state diverse Superstar a compiere il percorso inverso, spesso provando a rilanciare la propria carriera. Diversoil discorso tra unaquando, reduce dalla vittoria di Payback contro Trish Stratus, tornerà ad NXT indi quelche non ha mai vinto, unica delle quattro horsewoman a non esserci riuscita. Tiffany non mostra timore Le numerose apparizioni della campionessa NXT Tiffany Stratton nel main roster, l’ultima a Payback lo scorso weekend, hanno inevitabilmente attirato l’attenzione diche stanotte ha lanciato ufficialmente la sfida che era stata ipotizzata ...

Riuscirà a togliere il titolo dalla vita dell'australiana WrestleMania: quando laincontra ... La leadership di The Visionary è a rischio Steel Cage Match -Lynch vs Trish Stratus Una ...Riuscirà a togliere il titolo dalla vita dell'australiana WrestleMania: quando laincontra ... La leadership di The Visionary è a rischio Steel Cage Match -Lynch vs Trish Stratus Una ...

WWE Payback 2023 Report Tuttowrestling

Oltre ad aver visto la campionessa mantenere saldo il suo titolo ai fianchi e oltre ad aver visto l'apparizione speciale di Becky Lynch sul maxischermo, la WWE ha voluto annunciare già dei match per ...Zoey Stark is currently enjoying backstage praise for her work on WWE Raw. Fightful Select reports that since swapping NXT for the main roster, Stark has drawn strong reviews from the talent she has ...