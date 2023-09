WWE | Annunciato un match in India tra Rhea Ripley e Natalya per il Women’s World Championship

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Pochi istanti fa sul profilo ufficiale WWEè statounvalido per iltra la campionessa. Ilsi terrà l’8 settembre a Hyderabad,. Solo pochi giorni fa, a WWE Payback, la campionessa in carica aveva difeso il titolo contro Raquel Rodriguez con l’aiuto di Dominik Mysterio.Riple riuscirà questa volta a difendere il titolo senza aiuti? Restate connessi per ulteriori aggiornamenti.

...di SmackDown di ieri sera è statoche John Cena, tornato in WWWE per via dello sciopero SAG - AFTRA , sarà l'host di Payback. Cosa farà il 16 volte campione del mondo Dove vedere...Il suo decesso è statosui social da Paul "Triple H" Levesque, responsabile della creazione di contenuti per la. Wyatt proveniva da una famiglia di wrestler. Il padre Mike aveva ...Il decesso è statasui social tramite un messaggio pubblicato su Twitter dall'ex ... meglio conosciuto come Triple H : "Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer dellaMike ...

WWE: Grande match con Jimmy Uso annunciato per SmackDown Spazio Wrestling

Sono Angelo Sorbello, vivo a Genova, sono laureato, ho lavorato per diverse testate giornalistiche, tra cui Il Giornale e il Secolo XIX. Ho diverse passioni, tra cui il wrestling in particolare la WWE ...Oltre ad aver visto la campionessa mantenere saldo il suo titolo ai fianchi e oltre ad aver visto l'apparizione speciale di Becky Lynch sul maxischermo, la WWE ha voluto annunciare già dei match per ...