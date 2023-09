Whatever it Takes | il documentario della Scuderia AlphaTauri sbarca a Venezia

Da quando ha lasciato Palazzo Chigi, passando campanella e dossier di Stato a Giorgia Meloni , Mario Draghi parla poco, e appare ancor meno. Come sempre stato nel suo stile di rigoroso banchiere ...Con un approccio simile a quello del 'it', marchio di fabbrica della determinazione necessaria a salvare l'Euro durante la crisi del debito sovrano, oggi Draghi torna a parlare ...Con un approccio simile a quello del 'it', marchio di fabbrica della determinazione necessaria a salvare l'Euro durante la crisi del debito sovrano, oggi Draghi torna a parlare ...

WHATEVER IT TAKES, Anteprima Mondiale a Venezia | SCUDERIA ... Scuderia AlphaTauri F1 News ITA

Il team di Faenza presenta "Whatever it Takes – the Race before the Races", incentrato sulla propria storia. Presente anche il pilota giapponese ...AlphaTauri a Venezia. Il Team di Faenza ha fatto tappa a Venezia per presentare l’anteprima del nuovo docufilm Whatever It Takes. Venezia, la città delle gondole, dei canali serpeggianti e dell’arte, ...