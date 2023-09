“What if …?” | Disney e Marvel si uniscono in una nuova collezione

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Da ottobre 6 numeri della serie Amazing Spider-Man da non perdere con le variant cover per la prima volta adattate in italiano Panini Comics accoglie anche sugli albi italiani l’incredibile scenario in cuisiper dare vita a unaimperdibile di copertine celebrative! Sono 12 – 2 per ogni uscita della serie Amazing Spider-Man, in programma a partire da giovedì 12 ottobre, in fumetteria e su Panini.it – le variant cover (adattate in italiano) in cui i personaggivestono i panni dei super eroi: un’iniziativa unica, in cui la creativitàe quellasi incontrano per dare vita a qualcosa di mai accaduto in precedenza. L’occasione è la celebrazione di100: era il 16 ottobre ...