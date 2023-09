(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. - E' stata di recente perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di YesTicket Srl, a socio unico 360 Payment Solutions spa, in BluBe srl,a socio unico acquisita nel ...

'Con la nascita di 360Welfare - commenta Paolo Sturbini, direttore generale della neonata società - ci posizioniamo come una delle più importanti aziende italiane nel settore dei servizi di...... rischia di colludere con la privatizzazione o con lo smantellamento del; Inoltre c'è un ... che in questo Paesea partire dalla grande rivoluzione impressa da Basaglia, dal lavoro nei ...una nuova iniziativa comunicativa rivolta ai cittadini di origine straniera che si rivolgono ...stiamo lavorando insieme alle altre istituzioni del territorio " sottolinea l'assessore al...

Welfare, nasce '360welfare' nuova società di servizi Adnkronos

Nata dalla fusione per incorporazione di YesTicket Srl, a socio unico 360 Payment Solutions spa, in BluBe srl, società a socio unico acquisita nel 2021 dallo stesso gruppo ...ROMA (ITALPRESS) – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. È il nome della nuova piattaforma per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, presentata dal ministero del Welfare nel ...