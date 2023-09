WEC | Ferrari all’attacco di Toyota nella 6h del Fuji

(Di mercoledì 6 settembre 2023)si prepara per dare battaglia controalla 6h dl, penultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Cresce l’attesa per una prova molto attesa, potenzialmente decisiva nell’economia di un campionato che successivamente si sposterà in Bahrain per la propria ultima manifestazione. I padroni di casa partono con il favore del pronostico, leader con 115 punti con Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8. I secondi classificati della 24h du Mans 2023 precedono l’auto gemella di Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 e la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, due realtà ferme a 92 punti. Mancano ancora sei imprevedibili ore d’azione ale ben otto ore sotto i riflettori di Manama. Sono tante le variabili da tenere in considerazione a partire ...

...l'equipaggio iridato del campionato. Sei ore del Fuji per (ri)cominciare , ovvero, ripartire dopo la gara corsa a luglio a Monza. Superato il Fuji, gran finale con la 8 Ore del Bahrain....terza incomoda (video) Tesla Model S vsSF90 vs 911 Turbo: la transizione è una drag race ... Romain Dumas , vincitore delle più prestigiose gare del, ha in carico il Ford E - Transit ...Il prossimo weekend riparte il mondiale Endurance, sulla pista del Fuji, in Giappone, in casa della Toyota. Una "6 Ore" che arriva quasi due mesi la gara di Monza , vinta dal costruttore giap. Il ...

WEC | Ferrari al Fuji per ribaltare il pronostico: "Ci proviamo" Motorsport.com - IT

Nella classe GTE, il 24enne Miyata, già al top in SUPER GT e in Super Formula, sostituirà Daniel Serra al volante della 488 della Kessel ...Se guardiamo i fatti, altro che Gp d’Italia F.1 . Il weekend più tosto, intenso e ansiogeno di questo fine stagione in casa Ferrari si vivrà al Fuji , con la gara del Wec che dirà tante cose sulla l o ...