Wagner gruppo terroristico Cosa risponde il Cremlino al Regno Unito

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il governo britannico ha annunciato l'intenzione di dichiarare laun'organizzazione terroristica, sostenendo che ildi paramilitari rappresenta una minaccia per la sicurezza globale anche dopo la morte del fondatore Yevgeny Prigozhin. Londra ha affermato che verrà presentato in Parlamento un ordine del giorno per trattare ilai sensi della legge sul terrorismo. L'eventuale approvazione impedirà l'adesione o il sostegno alla. La ministra britannica dell'Interno, Suella Braverman, ha affermato che la«è stata coinvolta in saccheggi, torture e barbari omicidi. Le sue operazioni in Ucraina, Medio Oriente e Africa rappresentano una minaccia alla sicurezza globale». Per Braverman «sono terroristi, questo provvedimento lo rende evidente ai sensi delle nostre leggi». Il ...

L'intelligence ucraina non è sicura che Yevgeny Prigozhin, ex capo del, sia morto nello schianto dell'aereo Embraer Legacy 600 avvenuto il 23 agosto nella regione russa di Tver. Certa 'al 100%' risulta invece la morte del suo braccio destro Dmitry Utkin.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 560 con esplosioni a Kiev e allarme in tutte le regioni.. Il nuovo ministro della Difesa, Rustem Umerov, ha promesso che Kiev si riprenderà "ogni centimetro di te ...Il Cremlino ha affermato che il gruppo Wagner non esiste legalmente dopo che Londra ha designato il gruppo come “organizzazione terroristica”.