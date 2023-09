Wagner gruppo terroristico come Hamas e Boko Haram La decisione di Londra

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilrusso di mercenari, fondato da Yevgeny Prigozhin morto due settimane fa in un incidente aereo, sarà inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche del Regno Unito assieme atra le altre. Sarà, quindi, considerato illegale farne parte e sostenerlo. Lo scrive la Bbc affermando che il Parlamento analizzerà oggi anche la richiesta di sequestrare i beni del. Suella Braverman, ministro degli Interni ha definitoun“violento e distruttivo. Uno strumento militare della Russia di Vladimir Putin” il cui lavoro in Ucraina e in Africa rappresenta una “minaccia alla sicurezza globale”. Anche dopo la morte del suo leader avvenuta in circostanze ancora non del tutto chiare, ha detto Braverman, “le ...