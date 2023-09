Vuelta Espana 2023 | Herrada vince | tregua tra i big

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Lo spagnolo Jesus(Cofidis) ha vinto l’undecima tappa della 78mache portava i corridori attraverso 163 chilometri da Lerma al traguardo di La Laguna Negra sopra Vinuesa. Il due volte campione di Spagna ha così conquistato il suo terzo successo parziale in carriera nella corsa di casa, aggiungendo oggi anche la conquista della maglia a pois di leader della classifica degli scalatori. Alle spalle del vincitore, distanziato di 3”, si è piazzato il francese Romain Gregoire (Groupama FDJ) che ha preceduto il conquistatore della tappa di Barcellona, il danese Andreas Kron (Lotto Dstny), terzo a 13”. Resta immutata la classifica generale con lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) in maglia roja con un vantaggio di 26” sullo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates). Il belga Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) conserva ...

