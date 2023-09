Vuelta a España 2023 | tappa di oggi Lerma-La Laguna Negra Vinuesa | orari | percorso | tv | favoriti Arrivo in salita disegnato per Roglic ed Evenepoel

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dopo la cronometro di ieri si è mossa leggermente la classifica alla. In scenal’undicesima, daa La. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELLADALLE 13.00UNDICESIMA163,2 chilometri da percorrere senza però particolari insidie, se non nella fase finale. Il traguardo volante infatti anticipa l’ascesa conclusiva: 6,5 chilometri al 6,7%, ma con l’ultimo chilometro che si inerpica con pendenze anche in doppia cifra, fino al ...