Vuelta 2023 | pagelle undicesima tappa | super Herrada in salita | Thomas manca la zampata

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Jesusvince l’della. Nei 163.5 km da Lerma a Laguna Negra trionfa il corridore di casa centrando la terza vittoria in carriera battendo nella volata inRomain Gregoire, a tre secondi. Terzo posto per il danese Kron e quarto Jonathan Caicedo, che ha provato a tirare per primo ma è calato a pochi metri dal traguardo. Decimo posto per un positivo Filippo Ganna, autore della scrematura prima dellaper provare a lanciare il compagno Geraint, quinto all’arrivo, senza troppo traffico. Ecco ledella(arrivato 1°) voto 9:solida del corridore della Cofidis, che inne ha più di tutti e ...

Undicesima tappa oggi, mercoledì 6 settembre, per la Vuelta di Spagna. La frazione è di 163 chilometri, si parte da Lerma per arrivare a Laguna Negra e presenta solo quasi tutta pianura a parte il Gpm verso l'arrivo: la strada si inerpica negli ...Attese nuove emozioni alla Vuelta dopo la vittoria di Ganna a cronometro. Sulla salita finale di questa undicesima tappa sarà ...

Si è tornati a salire alla Vuelta e Sepp Kuss ha avuto gioco facile nel difendere la maglia rossa per la quarta giornata consecutiva. All'indomani della cronometro individuale, l'11a frazione proponev ...L'11a tappa della Vuelta riporta la corsa in salita dopo la cronometro di Valladolid, ma i 163.5km da Lerma a La Laguna Negra, completamente piatti fino all'ascesa finale (6.5km al 6.8%, punte al 13%) ...