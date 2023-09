Vuelta 2023 | classifiche aggiornate dopo undicesima tappa | Kuss resta in maglia rossa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Jesus Herrada vince l’della. Nei 163.5 km da Lerma a Laguna Negra trionfa il corridore di casa centrando la terza vittoria in carriera battendo nella volata in salita Romain Gregoire, a tre secondi. Terzo posto per il danese Kron e quarto Jonathan Caicedo, che ha provato a tirare per primo ma è calato a pochi metri dal traguardo. Decimo posto per un positivo Filippo Ganna, autore della scrematura prima della salita per provare a lanciare il compagno Geraint Thomas, quinto all’arrivo, senza troppo traffico. Nelle retrovie i big conchein(classifica a tempo) Sepp(Jumbo-Visma) 39h27’45” Marc Soler (UAE Emirates) +26? Remco ...