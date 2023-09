Vondrousova-Keys stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming quarti US Open 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Marketaaffronterà Madisonneidi finale degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. La tennista ceca era chiamata a una conferma dopo la sorprendente vittoria del torneo di Wimbledon e finora le risposte sono arrivate. Un ottimo tennis e l’accesso aiin sicurezza per una giocatrice destinata a rimanere stabilmene in top-10 nel prossimo futuro. Di fronte si troverà una Madisoncome sempre molto incostante, ma che sembra voler dare il massimo nei tornei dello Slam. Dopo ia Wimbledon, ora ci riprova anche qui a New York, dove ricordiamo può vantare anche una finale persa contro Sloane Stephens. Le due non si sono mai affrontate prime sul ...

Inizia la nuova n° 1 tra le donne, finisce il leader ATP. In mezzo il derby Rublev - Medvedev eNella serata italiana di mercoledì 6 settembre si aprirà la seconda giornata di quarti di finali allo US Open , e nella notte tra mercoledì e giovedì i tabelloni del singolare ...La prossima avversaria disarà la campionessa in carica di Wimbledon Marketa. "Non ho guardato molto la finale di Wimbledon, ma lei è una grande giocatrice. Nel 2019 ha disputato la ...In programma anche il derby russo Medvedev - Rublev e le due sfide femminili Sabalenka - Zheng e. Il programma di mercoledì 6 settembre (orari italiani) ARTHUR ASHE STADIUM Ore 18:...

US Open: Keys maltratta Pegula. Quarti con Vondrousova che rimonta Stearns Ubitennis

Una fantastica prestazione ha permesso a Madison Keys di approdare per la terza volta in carriera ai quarti di finale degli US Open. La giocatrice americana si è aggiudicata il derby con Jessica ...Al prossimo turno la campionessa di Wimbledon affronterà un’altra americana, Madison Keys.In conferenza stampa la tennista 24enne ha spiegato le ragioni del suo ritiro in doppio, lamentando qualche ...