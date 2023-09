Von der Leyen | Stanziati un miliardo in green bond per l’Africa

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Von derall’apice del Summit Africano: Impegno di uninper sostenere l’ambiente e lo sviluppo Durante il summit sull’ambiente in Africa, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der, ha annunciato un impegno significativo per promuovere la transizione verde e sostenere l’azione per il clima nei mercati emergenti. Von derha sottolineato che i finanziamenti pubblici non sono sufficienti per affrontare la sfida climatica, sia in Europa che nei mercati emergenti, e ha sottolineato la necessità di mobilitare il capitale privato su larga scala. Iniziativa suiglobali Una delle iniziative chiave è l'”Iniziativa suiglobali”, che coinvolge la ...