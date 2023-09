Volley | rivelazione dal Brasile | Egonu e altre tre giocatrici avevano chiesto l’esonero di Mazzanti!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La Nazionale Italiana difemminile è in subbuglio. I fallimentari Europei, conclusi domenica con un mesto quarto posto (dopo aver perso la semifinale contro la Turchia facendosi rimontare da 2-1 e 18-14), hanno scoperchiato definitivamente il vaso di Pandora in seno a un gruppo afflitto da crepe e malintesi. Il CT Davide Mazzanti ha dichiarato di non aver più in mano la squadra dopo i Mondiali dello scorso anno, terminati con la conquista della medaglia di bronzo dopo la brutta semifinale contro il. Un’affermazione che ha parzialmente spiegato il motivo della mancata convocazione di tre senatrici di primissimo piano come Monica De Gennaro (il miglior libero in circolazione), la centrale Cristina Chirichella e la schiacciatrice Caterina Bosetti. Ma soprattutto dà un contorno ben diverso alla decisione di non schierare Paola ...